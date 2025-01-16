В России наполовину сократилось производство некрепкого алкоголя
РАТК: в России вполовину сократилось производство некрепкого алкоголя
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Производство некрепкого алкоголя в РФ сократилось практически наполовину, следует из исследования Росалкогольтабакконтроля (РАТК), передает РБК.
Отмечается, что производство различных категорий некрепких алкогольных напитков стало испытывать значительное давление. Так, например, производство виноградосодержащих напитков, в состав которых не входит этиловый спирт, сократилось на 64,8%.
На 56,1% меньше начали производить слабоалкогольные напитки. Производство плодовой алкогольной продукции снизилось на 50,4%.
Основными факторами сокращения производства продукции эксперты называют изменения в порядке расчета акциза и его увеличение с 1 мая 2024 года. Они отмечают, что такие меры негативно сказались на ценовой политике производителей.
Еще один фактор — принятие закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», который установил новые стандарты и требования для производителей.
Наконец, третий фактор связан с ростом популярности добавления искусственных ароматизаторов, из-за чего цены на рынке значительно снизились, однако качество продукции ухудшилось.
На фоне падения производства производители начали активно оптимизировать свои процессы, чтобы вернуть стоимость к нормальному уровню. После резкого сокращения поставок в розницу и избытка складских запасов компании теперь адаптируют свою продукцию под реальные запросы рынка, избегая ненужных издержек.
Важным этапом в регулировании алкогольного рынка стало утверждение новых минимальных розничных цен. В декабре 2024 года Министерство финансов РФ установило новые правила для продажи алкоголя крепостью выше 28%. Так, с 1 января 2025 года цена на 0,5 литра водки возрастет до 349 руб.
Ранее эксперт по алкогольному рынку Максим Черниговский назвал истинные причины увеличения стоимости алкоголя в России.