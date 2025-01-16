В России наполовину сократилось производство некрепкого алкоголя

Отмечается, что производство различных категорий некрепких алкогольных напитков стало испытывать значительное давление. Так, например, производство виноградосодержащих напитков, в состав которых не входит этиловый спирт, сократилось на 64,8%.

На 56,1% меньше начали производить слабоалкогольные напитки. Производство плодовой алкогольной продукции снизилось на 50,4%.

Основными факторами сокращения производства продукции эксперты называют изменения в порядке расчета акциза и его увеличение с 1 мая 2024 года. Они отмечают, что такие меры негативно сказались на ценовой политике производителей.

Еще один фактор — принятие закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», который установил новые стандарты и требования для производителей.

Наконец, третий фактор связан с ростом популярности добавления искусственных ароматизаторов, из-за чего цены на рынке значительно снизились, однако качество продукции ухудшилось.

На фоне падения производства производители начали активно оптимизировать свои процессы, чтобы вернуть стоимость к нормальному уровню. После резкого сокращения поставок в розницу и избытка складских запасов компании теперь адаптируют свою продукцию под реальные запросы рынка, избегая ненужных издержек.

Важным этапом в регулировании алкогольного рынка стало утверждение новых минимальных розничных цен. В декабре 2024 года Министерство финансов РФ установило новые правила для продажи алкоголя крепостью выше 28%. Так, с 1 января 2025 года цена на 0,5 литра водки возрастет до 349 руб.

Ранее эксперт по алкогольному рынку Максим Черниговский назвал истинные причины увеличения стоимости алкоголя в России.