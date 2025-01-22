В России отметили рост числа закрытых салонов китайских автобрендов

В 2024 году в России закрылось значительное число автосалонов китайских автомобилей, пишет «Коммерсантъ».

По информации источника, число закрытых площадок снизилось в 2,4 раза по сравнению с 2023 годом. Основными причинами этой тенденции стала жесткая политика дистрибуторов и недостаточная прибыльность бизнеса. Число открытых шоурумов китайских брендов уменьшилось почти в 1,5 раза.

Кроме того, отмечается, что многие дилеры расстались с контрактами из-за низкой рентабельности. Дистрибуторы, в свою очередь, усилили требования к выполнению планов по отгрузкам и реорганизации шоурумов. Однако главной причиной закрытий стали плохие продажи на фоне высокой конкуренции на рынке.

Несмотря на закрытия, общее количество шоурумов китайских брендов увеличилось на 19,8%. Доля китайских автомобилей на российском рынке поднялась с 63,8% до 66,9%, что свидетельствует о значительной активизации китайских производителей. Тем не менее наблюдается избыток дилерской сети, что также сказывается на прибыльности бизнесов.

По прогнозам экспертов, продажи новых легковых автомобилей в 2025 году снизятся на 10%. В 2024 году российский рынок автомобилей составлял 1,57 млн автомобилей, из которых 905,95 тыс. приходилось на китайские бренды.

Некоторые китайские автобренды, наоборот, показали значительный рост. Компания Chery на рынке выросла на 4,3% — в стране насчитывается 216 шоурумов. Бренд Geely насчитывает 206 шоурумов (рост на 21,2%), Changan — 197 шоурумов (рост на 22,4%).

Китайские автобренды продолжают активно конкурировать в России, в то же время подвергаясь серьезным финансовым испытаниям.

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