В России отметили снижение цен на фоне укрепления курса рубля

В российских крупных торговых сетях начали снижаться цены, и этот процесс объясняют тем, что рубль укрепил свои позиции по отношению к иностранной валюте. Об этом сообщил ТАСС.

В качестве примера издание привело объявление Центрального универсального магазина в Москве.

«Цены снижаются на 12% в связи с укреплением курса рубля», — указано на сайте ЦУМа.

Параллельно этому начала снижаться стоимость товаров на маркетплейсе Wildberries. Представители этой торговой платформы заявили, что в последние недели самым значимым стало снижение цен на смартфоны из Китая. Их продажи выросли почти на треть, и далеко не последним фактором в этом явлении стало именно укрепление курса рубля.

В Ассоциации компаний розничной торговли прокомментировали эту тенденцию. По словам ее экспертов, обычно влияние курса валют и его изменение носит отложенный характер. В некоторых сегментах экономики оно может происходить на протяжении полугода. Быстрее всего меняют свою стоимость скоропортящиеся продукты, поскольку у ритейлеров нет большого запаса таких товаров. Сети получают продукцию от поставщиков по новым ценам, и соответственно реагируют на актуальную стоимость.

Ранее сообщалось, что Росстат повысил свою оценку роста ВВП страны за 2024 год. По его мнению, показатель следует считать равным 4,3%, поскольку за последний квартал ушедшего года экономика демонстрировала больший рост, чем до этого.