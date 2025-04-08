В России оценили возможность замены доллара криптовалютой

Криптовалюта не в состоянии заменить на мировом рынке доллар, так как ее курс является спекулятивным и раздутым. Так считает Владимир Скалкин — доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России. Его мнение привела «Общественная служба новостей».

Эксперт уверен, что все курсы криптовалют никак не основываются на реальности. На ее стоимость влияют только спекуляции.

«Раздута большая спекуляционная, хайповая активность. В чем разумное зерно? В том что денежная система, которой мы пользуемся до сих пор, давно устарела», — указал он.

По мнению аналитика, сейчас весь мир делает то же самое, что и 500 лет назад. Только он перевозит не мешки с наличными деньгами, а переводит цифровые деньги. Даже криптовалюта для обычного потребителя является аналогом денег, которые используются совершенно в иной форме, чем обычно. По этой причине блокчейн не в состоянии заменить доллар, уверен Скалкин.

Ранее сообщалось, что в Британии женщина стала наводить порядок и выбрасывать старые вещи своего мужа. При этом она выкинула флешку с хранящейся на ней криптовалютой на $3,8 млн.