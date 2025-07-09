В России озаботились слишком низкими ценами на яйца

Заместитель главы комитета по аграрным вопросам Государственной думы РФ Юлия Оглоблина обеспокоилась низкими ценами на яйца в стране, передает Forbes.

По информации журнала, депутат направила письмо в Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) с просьбой предоставить подробную информацию о текущих поставках и ситуации на рынке яйца.

Отмечается, что Оглоблина намерена выяснить этот вопрос из-за опасений, что к Новому году цены на яйца в России могут резко вырасти. По ее словам, при себестоимости производства яиц примерно в 60 рублей за десяток, магазины закупают яйца по цене около 30 рублей.

Как отметил член совета директоров птицефабрики «Авангард» Алексей Бурмистров, производители уже несколько месяцев вынуждены реализовывать свое продукцию ниже себестоимости из-за сильного давления со стороны покупателей и уменьшения спроса.

«Цену диктуют покупатели — ретейл, оптовики, переработчики. И они понимают, что яйцо уже произведено, средства потрачены, и компании, пытаясь выручить хоть что-то за продукцию, которая у них лежит (а она скоропортящаяся), идут даже на продажу в убыток», — сказал Бурмистров.

По его словам, такой ценовой демпинг заставляет некоторые предприятия даже забивать птицу, чтобы снизить избыточные запасы.

По словам исполнительного директора консалтинговой компании «Ринкон» Константина Корнеева, на нынешние цены и рынок влияют несколько факторов, включая открытие новых мощностей и восстановление работы площадок после заболеваний птиц, снижение спроса со стороны переработчиков и кондитеров, сокращение покупательского спроса и высокие затраты на утилизацию яиц.

Он подчеркнул, что в результате этого цены на яйца в российских магазинах упали почти в четыре раза — с 43-74 рублей до примерно 32 рублей за десяток.

Ранее сообщалось, что жители Кемерово начали жаловаться на отсутствие в магазинах моркови на разновес.