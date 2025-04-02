В России ожидается удорожание жилья на фоне расширения льготной ипотеки
Риелтор Радченко назвала условия расширенной льготной семейной ипотеки
Фото: [Медиасток.рф]
По словам президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, в нашей стране льготная программа семейного жилищного кредитования расширена и теперь распространяется не только на жилье в новостройках, а также и на вторичку, где жилье должно быть не старше 20 лет, и не должно считаться аварийным. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она добавила, что следом за либерализацией, то есть большей доступности льготного кредитования всегда идет удорожание квадратного метра. В связи с этим в городах, вошедших в программу, будет серьезное повышение стоимости квадратного метра.
По мнению риелтора, сегодня демография является проблемой номер один для нашей страны, для стимуляции рождаемости и помощи молодым семьям общий банковский лимит для льготной ипотеки может быть расширен.
Ранее депутат Рябоконь предложил запретить выдавать ипотечные кредиты на квартиры-малометражки.