В России перестали пить водку: производство падает

В первые два месяца 2025 года российские производители выпустили 7,6 млн декалитров водки. Согласно информации от Росалкогольтабакконтроля и данным ЕМИСС, это наименьший объем производства за аналогичный период начиная с 2017 года. По сравнению с 2024 годом выпуск водки упал на 26,3%, передает «РБК Вино».

Предыдущий минимальный показатель был отмечен в январе-феврале 2021 года и составлял 9 млн дал.

Андрей Московский, глава гильдии «Алкопро», в комментарии для «РБК Вино» указал на возможные причины спада: традиционно низкую активность производства в январе, увеличение акцизов и розничной цены на водку (на 50 руб.), а также усиление антиалкогольных мер в регионах. Он подчеркнул, что данные о производстве отражают количество нереализованной продукции на складах.

Общий объем производства алкоголя (без учета пива и пивных напитков) в России за январь-февраль 2025 года снизился на 25,6% — с 26,8 млн до 19,9 млн дал. Этот показатель также является минимальным для первых двух месяцев года с 2017 года.

Ранее врач Зарема Тен заявляла, что алкогольные напитки отличаются степенью вреда для здоровья, некоторые из них несут повышенные риски — от острых отравлений до хронических заболеваний.