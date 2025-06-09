В России подскочили цены на шаурму

По данным платформы Quick Resto, специализирующейся на автоматизации ресторанного бизнеса, средняя цена на традиционную шаурму в российских точках общепита увеличилась на 39% за год, поднявшись с 269 до 374 руб. Об этом сообщила «Газета.ru».

Анализ проводился для шаурмы в классическом исполнении: куриное мясо, овощи и соус, завернутые в лаваш. В исследовании учитывались различные типы заведений, начиная от уличных киосков и заканчивая кафе и ресторанами. По оценкам аналитиков, увеличение стоимости на 105 руб. является самым существенным скачком за последние три года.

Специалисты объясняют подорожание ростом цен на ингредиенты (за исключением курятины), транспортные расходы, аренду помещений и повышение зарплат в индустрии HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес).

Несмотря на увеличение стоимости, популярность шаурмы не падает, а продолжает расти. Согласно информации от Quick Resto, объемы продаж этого блюда возросли на 28% за год, а число торговых точек, предлагающих шаурму, увеличилось на 38%.

Согласно сведениям Минэкономразвития, годовая инфляция в России в период с 20 по 26 мая снизилась до 9,78%, по сравнению с 9,9% на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли самую дорогую шаурму в России.