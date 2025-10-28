В России пояснили необходимость импорта

По словам экс-советника главы государства Германа Клименко, попытки России достичь абсолютной технологической автаркии могут оказаться контрпродуктивным. В эфире радио Sputnik он подчеркнул , что ни одно современное государство не способно собственными силами замкнуть полный производственный цикл всех необходимых товаров и технологий.

По мнению Клименко, ключевой проблемой становится дефицит человеческого капитала. Для организации замкнутых производственных цепочек потребовалось бы масштабное перераспределение и без того ограниченных трудовых ресурсов. Уже сегодня целые отрасли, от строительства до логистики, зависят от работы мигрантов, что свидетельствует о структурном дисбалансе на рынке труда.

Он подчеркнул, что следствием таких усилий могло бы стать не укрепление, а ослабление экономики. Отвлечение специалистов на дублирование уже существующих мировых производств привело бы к деградации более перспективных направлений. Особенно это касается высокотехнологичных секторов, где важнее сосредоточиться на прорывных разработках, а не на копировании доступной продукции.

Клименко резюмировал, что стратегическая цель должна заключаться не в тотальном импортозамещении, а в выборочном развитии компетенций, где Россия обладает реальными конкурентными преимуществами. Разумная интеграция в мировые цепочки создания стоимости остается более эффективным путем развития, чем изоляционистские эксперименты над экономикой.

