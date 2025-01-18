В России появилась новая платежная система «Пэйви»

Банк России зарегистрировал фирму из Владивостока в качестве оператора новой платежной системы. Такие данные появились на сайте финансового регулятора.

В реестре операторов платежных систем появилась еще одна запись.

«Банк России 16.01.2025 принял решение о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Пэйви» в качестве оператора платежной cистемы «Пэйви», — указано на сайте.

Ранее сообщалось, что Центробанк получил поручение от президента Путина. Он должен совместно с правительством РФ разработать новый закон, по которому в налоговые вычеты у россиян будут закреплены выплаты по страховкам при страховании жизни. Уже к середине июля текущего года такие положения должны быть закреплены в законодательстве страны.