Путин дал поручение закрепить страховку жизни в налоговые вычеты

К середине лета в законодательстве должно быть закреплено положение о том, что всем застраховавшим жизнь эта страховка будет возмещаться за счет налогового вычета. Об этом сообщил ТАСС.

По результатам форума ВТБ «Россия зовет!» Владимир Путин дал поручение разработать новый закон. По нему все те, кто заключает долевой договор страхования жизни, получают право на возмещение оплаты страхования. Компенсация будет производиться за счет налогового вычета на доходы физических лиц.

Разработкой акта займутся кабинет министров РФ, а также Центробанк. Им предстоит до 15 июля 2025 года обеспечить закрепление такого положения в законодательной базе страны.

Ранее Путин высказался по поводу развития Крыма за последние 10 лет. По его утверждению, полуостров сумел добиться впечатляющих результатов в экономической и туристической сфере. ВВП региона значительно, в разы вырос. Крым за время своего нахождения в РФ сумел принять 20 млн туристов.