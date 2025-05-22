В России вузы выделили свыше 50 тыс. мест для участников СВО

В 2025 году для участников специальной военной операции и их родственников выделили в вузах свыше 50 тыс. мест. Как сообщило РИА Новости, такую цифру назвал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Фалькова, в министерстве в зоне особого внимания находятся вопросы по льготам для участников СВО и семей. Так, в минувшем году по отдельной квоте были приняты свыше 12 тыс. представителей данных категорий граждан.

«Для их приема в ВУЗы в этом, в 2025 году, определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема контроля цифр приема по каждой специальности. Это более 50 тысяч мест. Мы с большим запасом определяем», — заявил Фальков.

Он также отметил, что две тысячи мест для участников специальной военной операции и их семей было зарезервировано на подготовительных отделениях высших учебных заведений.

Ранее стало известно о процессе создания ВС РФ буферной зоны на границе России и Украины. Как сообщил российский лидер Владимир Путин, наши бойцы заняты подавлением огневых точек неприятеля.