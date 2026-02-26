В России предложили отделить райдхейлинг от такси

В России предложили разделить классическое такси и поездки с частными водителями через мобильные приложения — так называемый райдхейлинг, передает портал Cenyavto. С соответствующей инициативой выступило «Объединение самозанятых России», которая направила письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Премьер-министра попросили создать отдельное правовое поле для такого вида перевозок.

Райдхейлинг подразумевает, что человек на своей машине берет заказы через цифровую платформу, но не работает в режиме постоянной таксомоторной службы. По оценкам экспертов, в России таких водителей может быть до пяти миллионов.

После вступления в силу требований по локализации такси часть компаний и водителей рассматривают уход из сферы, поэтому новые правила могут стать для них альтернативой.

В ОСР считают, что для райдхейлинга нужно установить собственный набор условий. Среди предлагаемых требований — оформление статуса самозанятого, выполнение заказов исключительно через цифровые платформы, наличие полиса ОСАГО без дополнительного страхования такси и разделение заявок на категории «такси» и «частный водитель».

Контроль за соблюдением этих правил предлагается возложить на сами цифровые площадки: они должны автоматически проверять отсутствие у водителей непогашенной судимости и признаков зависимостей.

Инициаторы считают чрезмерными для райдхейлинга такие требования, как внесение в реестр такси, прохождение предрейсовых медицинских осмотров и обязательных техосмотров. По их мнению, эти нормы должны остаться только для профессионального такси. Если предложение будет принято, миллионы самозанятых водителей получат более гибкие и реалистичные условия работы.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предупредил о дефиците машин в такси через пару лет.