В России предложили ввести не облагаемый налогом семейный минимум для повышения рождаемости
В России необходимо ввести понятие не облагаемого налогом семейного минимума. С такой идеей в интервью «Российской газете» выступил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Суть идеи заключается в том, чтобы уровень налогооблагаемой базы оценивался с учетом иждивенческой нагрузки.
Проще говоря, ставка налога на доходы физических лиц должна снижаться для тех, у кого больше детей. Сам необлагаемый минимум, считает Сафонов, нужно сделать равным совокупному прожиточному минимуму всех членов семьи — и взрослых, и детей.
«Бедными быть в современном мире не хочет никто, поэтому, родив первого ребенка, большинство семей оценивает свои экономические перспективы», — отметил эксперт.
Он указал на системную проблему современной демографической политики. По его словам, существующих инструментов недостаточно, чтобы компенсировать расходы на воспитание детей в многодетных семьях.
Сафонов добавил, что на практике появление второго или третьего ребенка зачастую приводит к заметному ухудшению материального положения даже для внешне благополучных семей, но они не попадают под действующие критерии господдержки.
Введение семейного налогового вычета в предложенном формате напрямую повысило бы реальные доходы таких семей, справедливо учитывая их повышенные расходы, считает экономист.
Ранее сообщалось, что в Государственной думе РФ предложили выплачивать многодетным женщинам пособие в размере МРОТ.