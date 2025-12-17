В России предложили ввести не облагаемый налогом семейный минимум для повышения рождаемости

В России необходимо ввести понятие не облагаемого налогом семейного минимума. С такой идеей в интервью «Российской газете» выступил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Суть идеи заключается в том, чтобы уровень налогооблагаемой базы оценивался с учетом иждивенческой нагрузки.

Проще говоря, ставка налога на доходы физических лиц должна снижаться для тех, у кого больше детей. Сам необлагаемый минимум, считает Сафонов, нужно сделать равным совокупному прожиточному минимуму всех членов семьи — и взрослых, и детей.

«Бедными быть в современном мире не хочет никто, поэтому, родив первого ребенка, большинство семей оценивает свои экономические перспективы», — отметил эксперт.

Он указал на системную проблему современной демографической политики. По его словам, существующих инструментов недостаточно, чтобы компенсировать расходы на воспитание детей в многодетных семьях.

Сафонов добавил, что на практике появление второго или третьего ребенка зачастую приводит к заметному ухудшению материального положения даже для внешне благополучных семей, но они не попадают под действующие критерии господдержки.

Введение семейного налогового вычета в предложенном формате напрямую повысило бы реальные доходы таких семей, справедливо учитывая их повышенные расходы, считает экономист.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе РФ предложили выплачивать многодетным женщинам пособие в размере МРОТ.