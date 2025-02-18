В РФ предложили ввести семейное налогообложение и поднять порог для повышенного НДФЛ

Российским властям стоит прописать индексацию порогов дохода, при котором взимается повышенный НДФЛ. Вдобавок налоговой службе надо рассчитывать налоги исходя из доходов всего домовладения, а не конкретного человека. Об этом сообщили «Ведомости».

С инициативой об изменении правил в фискальной сфере выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. По его мнению, властям стоит предусмотреть постоянную индексацию того порога, по достижению которого с людей взимают повышенный налог на их доход. В случае отсутствия такой меры со временем многие люди, чей доход невозможно назвать значительным, станут платить более высокие налоги.

По мнению РСПП, также надо изменить способы расчета доходов. НДФЛ надо взимать не с отдельно взятого человека, а с домовладения. При подсчете суммы налога надо обязательно учитывать весть состав семьи, наличие в ней иждивенцев и так далее. Это, по мнению бизнеса, позволит в несколько раз увеличить в России число многодетных семей. Это улучшит в стране демографическое положение и поддержит семью как экономическую ячейку общества.

Ранее российским пенсионерам рассказали о тех налоговых вычетах, которые они могут получать при продолжении трудовой деятельности. По словам депутата Госдумы Чаплина, всем таким людям можно получить вычет из налогов за медуслуги, а также за образовательные программы, занятия спортом или приобретение недвижимости.