Депутат Чаплин обозначил налоговые льготы для работающих пенсионеров в России

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, работающие пенсионеры имеют право получить налоговый вычет за медуслуги, а также образовательные программы, занятия спортом или приобретение недвижимости. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что для пожилых граждан РФ также действуют специальные условия при уплате имущественных налогов.

По мнению парламентария, также особые привилегии предусмотрены для пенсионеров, относящихся к льготным категориям населения. Это прежде всего касается участников Великой Отечественной войны, людей, которые пострадали из-за аварии на Чернобыльской АЭС, и инвалидов различных групп.

Ранее он сообщил, что пенсионеры смогут получить в феврале дополнительно проиндексированную пенсию.