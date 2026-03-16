В России предложили ввести специальные вклады для участников СВО

Документ предлагает создать особый вид вкладов, который позволит военнослужащим и добровольцам приумножать полученные за службу средства.

По замыслу, такой депозит будет безотзывным — снять деньги до окончания срока договора не получится. Срок вклада предложили установить от одного года до трех лет. Открыть его можно будет только за счет средств, полученных в связи с участием в СВО. Пополнять счет разрешается, но частичное снятие исключено.

Главная особенность — государственное софинансирование. Из федерального бюджета на счет участника СВО будет добавляться сумма, равная начисленным процентам по вкладу. Например, если банк дает 15% годовых, государство добавит еще столько же, в итоге реальный доход составит 30% годовых.

Предельный размер депозита, на который распространяется софинансирование, предложили ограничить 5 млн рублей. Если сумма превысит этот лимит, повышенный процент будет начисляться только на часть, равную этим 5 млн. Депутат считает, что такой механизм создаст надежный инструмент накопления и умножения доходов для тех, кто защищает интересы страны.

