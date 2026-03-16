В России предложили ввести специальные вклады для участников СВО

РИА Новости: Миронов предложил ввести специальные вклады для участников СВО
Депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов предложил внести на рассмотрение ГД законопроект «О специальных сберегательных депозитах для участников специальной военной операции», пишет РИА Новости.
Документ предлагает создать особый вид вкладов, который позволит военнослужащим и добровольцам приумножать полученные за службу средства.
По замыслу, такой депозит будет безотзывным — снять деньги до окончания срока договора не получится. Срок вклада предложили установить от одного года до трех лет. Открыть его можно будет только за счет средств, полученных в связи с участием в СВО. Пополнять счет разрешается, но частичное снятие исключено.
Главная особенность — государственное софинансирование. Из федерального бюджета на счет участника СВО будет добавляться сумма, равная начисленным процентам по вкладу. Например, если банк дает 15% годовых, государство добавит еще столько же, в итоге реальный доход составит 30% годовых.
Предельный размер депозита, на который распространяется софинансирование, предложили ограничить 5 млн рублей. Если сумма превысит этот лимит, повышенный процент будет начисляться только на часть, равную этим 5 млн. Депутат считает, что такой механизм создаст надежный инструмент накопления и умножения доходов для тех, кто защищает интересы страны.
Ранее сообщалось, что в России с 1 октября проиндексируют военные пенсии.