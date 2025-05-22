В России принимаются меры для стабилизации стоимости овощей

Отечественные потребители столкнулись с беспрецедентным подорожанием главных овощей — за год стоимость лука и капусты взлетела до 90%. Указанная ситуация сложилась на фоне рокового стечения обстоятельств: неурожайного года, роста себестоимости и структурных проблем в сельском хозяйстве. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Отмечается, что истинная причина в сезоне позапрошлого года, когда аграриями было собрано почти на 6% меньше капусты и почти на 1% меньше лука, чем обычно. В том году пострадал Волгоградская область, где засуха погубила значительную часть урожая. Но даже собранные овощи часто не соответствовали товарным стандартам — было много мелкого, некондиционного лука.

Добавляется, что также усугублению ситуации поспособствовало увеличение производственных затрат, то есть резкое подорожание удобрений и средств защиты растений. Однако розничные сети, стараясь сдержать цены, вынуждены продавать лук и капусту себе в убыток — на 5-13% ниже закупочной стоимости.

Подчеркивается, что первые признаки стабилизации цен на овощи могут появиться уже в ближайшие месяцы. Минсельхоз России заявил о расширении посевных площадей и модернизации овощехранилищ, также на рынок активно поступает импортная продукция. Тем не менее полностью ситуация нормализуется только после сбора нового урожая, который начнет поступать в продажу в июле.

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