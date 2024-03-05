В России призвали ввести на вино из стран НАТО и Грузии пошлины в 200%

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась в правительство, с призывом усилить меры по защите рынка. В частности предлагается ввести сумасшедшие пошлины на алкогольную продукцию из стран-участников НАТО, сообщает РИА Новости .

Представители рынка выступили за ужесточение правил ввоза импортных вин. В ассоциации предложили ввести ввозные пошлины на вино из стран, состоящих в Североатлантическом альянсе. При этом в список инициаторы включили и грузинские вина.

«Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой... по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, креплёного вина из стран НАТО в 200%», — заявил исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников.

Также в ассоциации предлагают ввести квоту в 20% для российского вина в магазинах. В дальнейшем хотят увеличивать показатель до 50% в кафе и ресторанах. Виноделы считают важным заполнение полок магазинов российскими наименованиями вина, игристого и крепленого. Ввести изменения призвали с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Венгрия сделала шаг по ратификации членства Швеции в НАТО.