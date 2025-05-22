В России резко подорожали лук и капуста

В связи с уменьшением складских запасов и низким урожаем 2024 года, розничные цены на лук и капусту продемонстрировали значительный рост за последний год, увеличившись на 57–87%, сообщил «Коммерсантъ».

Согласно информации, предоставленной Росстатом, к 12 мая средняя цена за килограмм лука составила 72,3 руб. (что на 87% больше, чем в прошлом году), а капуста продавалась по 75,2 руб. за килограмм (увеличение на 57% по сравнению с предыдущим годом).

Остальные овощи, входящие в «борщевой набор», показали гораздо меньший рост цен: свекла подорожала на 12%, помидоры всего на 1%, а морковь даже подешевела.

Главным фактором, повлиявшим на резкий скачок цен, стал неудовлетворительный урожай. В 2024 году объем собранной капусты снизился на 5,6%, а лука — на 0,7%, при этом отмечено ухудшение качества продукции. В Картофельном союзе объясняют это засушливыми условиями в Волгоградской области, являющейся одним из основных регионов по выращиванию этих культур.

Сдержать дальнейший рост цен может расширение импортных поставок из таких стран, как Узбекистан, Иран, Казахстан и Китай, а также расширение посевных площадей на территории России.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили о том, что мощности овощехранилищ к 2025 году увеличились на 147 тыс. тонн. Аналитики прогнозируют замедление темпов роста цен с началом сбора нового урожая в июле.

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