В России резко сократились продажи подержанных авто

В феврале жители России приобрели 411,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,7% меньше, чем в январе, но на 3,7% выше уровня февраля 2025 года. Об этом сообщили «Известия».

За два месяца года объем вторичного рынка составил почти 849 тысяч машин, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бессменным лидером остается отечественная Lada: в феврале продано 96,2 тысячи подержанных автомобилей этой марки. На втором месте Toyota с 43,7 тысячи единиц. Третью и четвертую строчки заняли корейские бренды: Kia (23,2 тысячи) и Hyundai (22,8 тысячи). Замыкает пятерку Volkswagen с показателем 18,7 тысячи.

Интересная динамика наблюдается в сравнении с предыдущим месяцем. В первой десятке сразу восемь марок ушли в минус. Сильнее всего продажи просели у Renault —падение составило 19,5 процента. А вот в плюсе оказались только две марки: Toyota прибавила 8,2%, а Honda совершила настоящий рывок, увеличив продажи на 79,7%.

По сравнению с февралем прошлого года результаты скромнее. Lada потеряла 9,2%, Ford — 0,9%, Chevrolet — 0,2%. Зато та же Honda показала уверенный рост в 31,3%.

Напомним, в январе 2026 года объем вторичного рынка составлял 437 тысяч машин, что на 4% выше января 2025 года. Тогда доля Lada достигла почти четверти рынка —24,2%.

