В России весенняя подготовка автомобиля подорожала на 4%

Весенняя подготовка автомобиля обойдется российским водителям дороже, чем год назад, пишет Autonews со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс».

Так, минимальный набор товаров и услуг, включающий четыре автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающую жидкость, а также шиномонтаж и мойку, теперь стоит 31 тысячу 450 рублей. Это на 4% выше прошлогоднего уровня. Впрочем, по сравнению с осенью, когда приобретаются более дорогие зимние шины, расходы снизились на 16%.

Отмечается, что подорожали основные статьи расходов: услуги шиномонтажа для легковых автомобилей выросли в цене на 7%, средний чек теперь составляет 2,6 тысячи рублей. Автомойка также прибавила 7% — в среднем 1,3 тысячи рублей за визит.

Сами автошины подорожали на 3%, и одна шина обойдется в среднем в 6,47 тысячи рублей. Жидкость для омывания стекла стала дороже на 9% (средний чек — 449 рублей), а набор щеток стеклоочистителя — на 3% (1,2 тысячи рублей).

Если не учитывать стоимость резины, подготовка к весне обойдется в среднем в 5,57 тысячи рублей — это на 6% выше, чем год назад.

Эксперты отмечают рост продаж резины и других товаров из «весеннего набора» в 2026 году. Это связано как с погодной волатильностью, так и с низкой базой прошлого года. Хотя темпы роста цен на услуги шиномонтажа и мойки замедлились по сравнению с предыдущими периодами, итоговый ценник все равно стал выше.

