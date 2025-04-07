В России резко сократилось количество иностранных компаний

По данным ФНС, к концу 2023 года количество контролируемых россиянами иностранных компаний (КИК) уменьшилось на 9% по сравнению с 2022 годом, составив 41,4 тыс. Это снижение произошло после значительного увеличения на 21% в 2022 году, когда их число достигло 45,6 тыс., передает РБК.

Издание ознакомилось с презентацией ФНС об итогах работы за 2024 год, в которой приводятся эти цифры. Падение числа задекларированных КИК зафиксировано впервые с 2015 года, когда был введен механизм контроля за зарубежными активами.

Согласно презентации ФНС, иностранные организации составляют 98% от всех задекларированных КИК, а оставшиеся 2% приходятся на иностранные структуры, такие как трасты, партнерства и фонды. Это соотношение остается стабильным в последние годы.

ФНС публикует данные о КИК с задержкой на год. Информация об уведомлениях по КИК за 2024 год будет представлена в годовом отчете ведомства за 2025 год.

КИК — это иностранная организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся налоговым резидентом РФ, но контролируемая налоговым резидентом России (физлицом или организацией).

Для декларирования необходимо владеть долей в иностранной организации более 25% или более 10%, если общая доля российских резидентов превышает 50%, либо осуществлять фактический контроль над организацией.

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