В России с 15 сентября запрещена продажа непромаркированной одежды
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С воскресенья, 15 сентября 2024 года, продажа любой немаркированной продукции легкой промышленности в России является запрещенной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.
В частности, с указанной даты под запрет попадают немаркированные костюмы, брюки, блузы и рубашки, юбки, платья, блейзеры, и некоторые другие элементы женской и мужской одежды.
«Ранее был разрешен оборот и вывод из оборота этой продукции, если она была произведена или ввезена на территорию России до 1 апреля 2024 года, дня начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности», — приводится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что в России отменили бумажную маркировку табачной продукции.