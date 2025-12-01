«Без интернета страшнее, чем без водки»: исследование показало главный страх россиян

В России фиксируется феномен «цифровой тревожности», который превзошел по значимости многие традиционные страхи населения. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного «Компанией развития общественных связей» (КРОС). Результаты опубликовал портал CNews.

Отмечается, что потенциальная «блокировка мобильного интернета» стала главной тревогой жителей 80 регионов страны, причем в 63 субъектах — этот страх занял первое место в рейтинге.

В тройку наиболее значимых тревожностей также вошли опасения, связанные с «финансовыми мошенниками», и «региональные инициативы по запрету продажи алкоголя».

Примечательно, что тема «мессенджер Max и блокировка звонков в WhatsApp* и Telegram» попала в топ-3 страхов в 19 регионах России, а «наступление нейросетей на человека» — в 7 субъектах.

В конце 2025 года тревога по поводу финансовых мошенников оставалась высокой и вошла в топ-3 опасений в 63 регионах. По сравнению с первой половиной года охват этой темой уменьшился.

Среди других значимых тем выделяются «ситуация на рынке такси» (топ-3 в 13 регионах) и «дефицит бензина и рост цен на АЗС» (топ-3 в 12 регионах). При этом темы светских конфликтов и публичных споров знаменитостей не вошли в лидеры региональных рейтингов.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской запрещенной организацией.