В России снизили ключевую ставку до 20%

Впервые почти за три года Центральный банк России снизил ключевую ставку, установив ее на уровне 20%. К 2026 году годовой уровень инфляции в России снизится до целевого показателя в 4%. Реакция курса рубля на снижение ключевой ставки была незаметной.

ЦБ отмечает, что темпы роста заработной платы по-прежнему значительны и превышают увеличение производительности труда.

Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы, количество предприятий, испытывающих нехватку персонала, постепенно сокращается. По предварительным оценкам на 2 июня, годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%.

Центральный Банк намерен придерживаться строгих денежно-кредитных условий, необходимых для достижения целевого уровня инфляции к 2026 году.

Регулятор подчеркнул необходимость продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики. Предварительные данные указывают на постепенное замедление роста внутреннего спроса в российской экономике. Инфляционные ожидания населения остаются повышенными, что может стать препятствием для более устойчивого снижения инфляции.

Ранее сообщалось, что Bloomberg заявил о давлении на Набиуллину со стороны крупных бизнесменов.