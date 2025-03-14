В России собираются платить домохозяйкам ежемесячный прожиточный минимум

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС сообщил о том, что он и его коллеги по фракции ЛДПР подготовили законопроект, который предусматривает ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для женщин, занимающихся домашним хозяйством.

В случае принятия законопроекта он будет распространяться на тех, кто постоянно проживает в России вместе с членами своей семьи и занимается исключительно домашними делами.

Важно отметить, что право на получение ежемесячной выплаты будет предоставлено только тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратный размер прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в каждом отдельно взятом субъекте РФ.

Касательно тех, кто недавно стал гражданином России, они смогут претендовать на ежемесячное пособие только после того, как проживут в стране пять лет с момента получения гражданства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на региональном портале Госуслуг появилась новая услуга по предоставлению выплаты, которую могут получить семьи, где родился третий или последующий ребенок.