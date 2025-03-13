В Подмосковье появилась новая онлайн-услуга для многодетных семей
Подмосковные многодетные семьи смогут оформить выплату в режиме онлайн
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В Подмосковье на региональном портале госуслуг появилась новая услуга по предоставлению выплаты, которую могут получить семьи, где родился третий или последующий ребенок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Родителю достаточно оформить онлайн-заявление, а выплату направят по указанным реквизитам», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми», выплату в размере 300 тыс. рублей могут получить родители или усыновители с российским гражданством младше 36 лет, которые постоянно проживают в Подмосковье. Они могут подать заявление на получение выплаты в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.