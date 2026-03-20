В России сократилось число покупок одежды и обуви по итогам года

Количество покупок одежды и обуви в российских магазинах по итогам 2025 года сократилось на 11% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные « Известиям » привел аналитический сервис «Платформа ОФД» через систему «Чек Индекс», анализирующую информацию более чем с миллиона онлайн-касс.

Несмотря на снижение числа покупок, средний чек за этот период вырос на 5% и достиг 2988 рублей. Таким образом, денежный оборот рынка частично удержался за счет удорожания товаров.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс подтвердила, что физический объем fashion-рынка уменьшился. По ее оценке, рост денежного оборота примерно на 4% объясняется прежде всего повышением цен на одежду и обувь, которое в среднем составило от 10 до 15 процентов.

Эксперты отмечают, что реальные продажи снижаются, а оборот поддерживается инфляционным фактором, а не ростом потребления. Аналогичную тенденцию фиксируют и крупные участники рынка, где темпы развития заметно замедлились.

Сокращение спроса уже отразилось на финансовых результатах крупных сетей. Так, продажи GEOX в России снизились на 20%, оборот Gloria Jeans уменьшился более чем на 15%, а у O’STIN падение составило свыше 17%.

По оценке аналитиков, потребители стали осторожнее относиться к необязательным расходам: россияне реже обновляют гардероб, дольше используют уже купленные вещи и чаще выбирают универсальные модели вместо сезонных покупок.

