В России участились случаи блокировки кредитных карт из-за частых переводов

Отмечается, что такие ситуации начали происходить не случайно: некоторые юристы рекомендовали россиянам принимать денежные средства на кредитку. Эксперты отмечали, что в таком случае зачисления на карту будут считаться погашением долга. Но все оказалось не так просто.

Дело в том, что банки усилили контроль за транзакциями, и антифрод-системы все чаще определяют аномальную активность в операциях клиентов, даже по кредитной карте. Уже несколько клиентов некоторых банков, последовавших совету принимать деньги на кредитку, столкнулись с ее заморозкой и требованием внести задолженность наличными.

По словам экономиста Ахмеда Юсупова, регулярные поступления на карту могут быть расценены банком как незаконная предпринимательская деятельность. Более того, физлицо могут заподозрить в обналичивании средств.

В итоге карту полностью блокируют, а процесс погашения долга усложняется возможным возникновением просрочки.

Чтобы избежать блокировки, эксперты рекомендуют указывать назначение платежа, вести учет как индивидуальный предприниматель (ИП) или самозанятый, а также заранее уведомлять банк о крупных переводах, особенно из-за границы.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил о новой схеме мошенников с провокационными переводами по СБП.