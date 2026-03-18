В России участились случаи блокировки кредитных карт из-за частых переводов

«Известия»: банки начали блокировать частые переводы на кредитные карты
В России участились случаи блокировки кредитных карт из-за частых денежных переводов, пишут «Известия».
Отмечается, что такие ситуации начали происходить не случайно: некоторые юристы рекомендовали россиянам принимать денежные средства на кредитку. Эксперты отмечали, что в таком случае зачисления на карту будут считаться погашением долга. Но все оказалось не так просто.
Дело в том, что банки усилили контроль за транзакциями, и антифрод-системы все чаще определяют аномальную активность в операциях клиентов, даже по кредитной карте. Уже несколько клиентов некоторых банков, последовавших совету принимать деньги на кредитку, столкнулись с ее заморозкой и требованием внести задолженность наличными.
По словам экономиста Ахмеда Юсупова, регулярные поступления на карту могут быть расценены банком как незаконная предпринимательская деятельность. Более того, физлицо могут заподозрить в обналичивании средств.
В итоге карту полностью блокируют, а процесс погашения долга усложняется возможным возникновением просрочки.
Чтобы избежать блокировки, эксперты рекомендуют указывать назначение платежа, вести учет как индивидуальный предприниматель (ИП) или самозанятый, а также заранее уведомлять банк о крупных переводах, особенно из-за границы.
Ранее юрист Александр Хаминский предупредил о новой схеме мошенников с провокационными переводами по СБП.