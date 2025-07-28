В России упала ставка по вкладам после решения Центробанка

В РФ на протяжении последнего месяца неуклонно снижается средняя ставка по вкладам для населения в банках. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.

По данным финансового регулятора, в третьей декаде июня средняя ставка на вклады в российских банках составляла 18,32%. В первой декаде июля она уже находилась на уровне в 17,91% годовых, а во второй декаде июля и вовсе снизилась до 17,22%. Такой показатель у десятки самых крупных банков страны, в их число входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что ставка Центробанка может снизиться до 17-18% и даже до 13-15% годовых к концу текущего года. Он заявил, что динамика инфляции позволяет делать подобные оптимистичные прогнозы.