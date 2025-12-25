В России вакансий стало на 30% меньше при росте числа резюме

Российский рынок труда демонстрирует тревожный дисбаланс. По данным аналитиков, количество открытых вакансий снизилось примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, в то время как поток резюме от соискателей продолжает увеличиваться. По словам бизнес-аналитика Илоны Платоновой, это создает растущую конкуренцию за каждое рабочее место, особенно заметную в таких сферах, как IT, маркетинг, PR, закупки и безопасность. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она отметила, что это начало нового цикла, когда компании становятся более осторожными в найме и переходят в режим оптимизации процессов. Экономическая нестабильность заставляет работодателей пересматривать приоритеты, что ведет к перераспределению рабочей силы и ужесточению требований к кандидатам. На первый план теперь выходят гибкие навыки и умение быстро адаптироваться к изменениям — именно эти качества станут ключом к успеху на перенасыщенном рынке.

По словам эксперта, такие перемены неминуемо сказываются и на уровне заработных плат. Если в 2025 году для привлечения персонала компании готовы были повышать оклады в среднем на 14-16%, то в наступающем году рост может замедлиться до 8-9%. Это связано с общей экономической ситуацией и давлением инфляции. Хотя соискатели в конце 2025 года подняли свои зарплатные ожидания, реальность рынка, скорее всего, заставит их скорректировать запросы.

Она резюмировала, что итогом становящегося тренда станет более сбалансированный, но и более требовательный к работникам рынок. В первой половине 2026 года ожидается выравнивание зарплатных предложений, где преимущество получат не те, кто просит больше, а те, кто способен доказать свою ценность в условиях жесткой оптимизации и растущей конкуренции.

