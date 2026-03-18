Электронные ПТС, онлайн-ОСАГО и новые штрафы: что изменилось для водителей с марта

С 1 марта в России вступили в силу новые цифровые правила, которые полностью меняют систему контроля за транспортными средствами, передает портал Science XXI. Теперь каждый шаг водителя фиксируется в единой электронной базе.

Владение машиной переходит в цифровой формат: электронный паспорт автомобиля хранит информацию о техосмотре, страховке и всех прошлых владельцах. Бумажные полисы ОСАГО уходят в прошлое — теперь все данные доступны онлайн.

Процесс постановки машины на учет стал проще и быстрее. Дилеры передают информацию напрямую в ГИБДД, что сокращает время оформления. Но ужесточилась и система наказаний. Штраф за превышение скорости на 20-40 км в час теперь составляет 3000 рублей. За более серьезные нарушения сумма вырастает до 7000 рублей, а в некоторых случаях грозит лишение прав.

Камеры на дорогах теперь фиксируют не только скорость. Они научились распознавать водителей, разговаривающих по телефону без специальных систем связи. Штраф за это нарушение тоже не заставит себя ждать. Кроме того, за езду с неисправными фарами или трещинами на лобовом стекле будут наказывать на 500 рублей.

Изменения коснулись и будущих автомобилистов. Теперь ученикам придется проводить больше времени за рулем: количество часов практики для категории B увеличили до 42. Зато теорию можно будет изучать дистанционно через интернет, что сделает обучение более гибким.

