В России впервые появился миллиардер, заработавший состояние на медицине

В России появился первый бизнесмен, который сколотил миллиардное состояние на медицине. По данным Forbes, генеральный директор и основатель группы компаний «МД Медикал Груп» Марк Курцер стал обладателем капитала в $1,3 млрд.

Такой рывок произошел благодаря росту стоимости акций его компании. За последний год они подорожали на 45% и достигли отметки в 1475 руб. за штуку. Сам пакет Курцера оценивается в 5,2 млрд руб. (около $975 млн). Помимо этого, с 2013 года он получил от компании дивидендов на сумму 18,8 млрд руб.

Курцер не только управляет крупнейшим частным медицинским холдингом, но и активно инвестирует в смежные области. Среди его проектов — биотехнологическая фирма «АйВиФарма», телемедицинский сервис «Доктис» и лаборатория «Эвоген».

Карьеру в медицине Курцер начинал как практикующий врач. Он окончил 2-й Московский государственный медицинский институт имени Пирогова, выбрав специализацию «акушерство и гинекология». Работал в 31-й городской клинической больнице Москвы, затем возглавлял Центр планирования семьи и репродукции.

С 2003 по 2013 год занимал должность главного акушера-гинеколога в столичном департаменте здравоохранения.

В 2006 году Курцер открыл свою первую клинику «Мать и дитя», которая спустя четыре года превратилась в группу компаний. В 2013 году под его руководством открылся госпиталь-роддом в Лапино стоимостью 2,9 млрд руб.

В 2016 году Курцер стал академиком Российской академии наук (РАН) и провел первую в России открытую операцию на плоде при пороке Spina bifida. Тогда же он получил Всероссийскую премию в области перинатальной медицины «Первые лица».

