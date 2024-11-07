В России впервые с начала года снизилось производство алкогольной продукции

По данным Росалкогольтабакконтроля, в РФ впервые за год упало общее количество выпущенных алкогольных напитков. Это было достигнуто благодаря резкому снижению производства слабоалкогольных напитков, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом и плодовой алкогольной продукции. Объемы их производства упали на показатель от 43 до 50%.

В то же время выпуск игристых вин вырос на четверть, розлив водки поднялся на 1,8%, а производство коньяка на 16,3%. Больше всех выросло производство ликерных вин, их стали производить на 42,4% больше. Тем не менее общий объем выпущенного алкоголя упал на 0,5% по сравнению с прошлогодними показателями. При подсчете не брались в учет пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.

Ранее сообщалось, что за теми компаниями, которые были лишены лицензии на выпуск алкоголя, будут наблюдать из космоса. Спутниковый мониторинг поможет пресечь незаконную деятельность и нелегальное производство спиртного.