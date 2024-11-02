Лишенных лицензии российских производителей алкоголя будут контролировать из космоса

В России начнут использовать космические технологии для мониторинга производителей алкоголя, лишенных лицензии. Об этом сообщил начальник управления стратегических направлений Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев на V Всероссийском форуме контрольных органов, который проходит в Калининграде, передал «Интерфакс».

По его словам, переход на космические технологии позволит значительно повысить эффективность контроля за соблюдением законодательства в сфере алкоголя.

В 2024 году эффективность индикаторов риска возросла до 92%, в то время как в прошлом году этот показатель составлял лишь 80%. Моисеев отметил, что это говорит о том, что внедрение новых информационных технологий, таких как система ЕГАИС, уже показывает свои преимущества.

Моисеев подчеркнул, что одним из ключевых элементов нового подхода станет использование дистанционных данных.

«Мы видим (из космоса. — Прим. ред.) те площадки, где была аннулирована или приостановлена лицензия на алкоголь. Соответственно если там будут видны тепловые выбросы, выбросы дыма или передвижения транспортных средств или железнодорожного состава, это будет поводом для проведения контрольных мероприятий», — объяснил чиновник.

В настоящее время в Министерстве юстиции РФ находится на регистрации приказ, который позволит проводить проверки на основе информации, получаемой из космоса, подчеркнул он.

Как отметил Моисеев, новая инициатива нацелена на борьбу с нелегальным производством и распространением алкоголя, а также на снижение рисков, связанных с нарушениями в данной отрасли. Внедрение космического мониторинга может стать прорывом в контроле за алкогольным рынком в России, отметил он.

Моисеев добавил, что в России в рамках сотрудничества с Министерством экономического развития были разработаны типовые индикаторы риска, касающиеся розничной продажи алкоголя. Эти индикаторы нацелены на улучшение контроля и минимизацию правонарушений в алкогольной отрасли.

В процессе формирования индикаторов активно участвуют представители бизнеса и общества. Это сотрудничество позволяет создать более точные и сценарные параметры, которые будут использованы для оценки рисков в сфере розничной торговли алкоголем.

На данный момент ведомственные приказы о создании и внедрении индикаторов находятся на рассмотрении правительственной комиссии. Ожидается, что их утверждение станет важным шагом к повышению прозрачности и безопасности в алкогольной сфере.

Ранее сообщалось, что российские власти дали поручение ведомствам сохранить стабильность рынка продовольствия.