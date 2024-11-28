В России выросли максимальные ставки по вкладам

Банк России сообщил о повышении средней максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны. Так, в первой декаде ноября она составила 20,91% годовых. Это на 0,74% больше, чем в третьей декаде октября.

По мнению экспертов, рост ставок связан с повышением ключевой процентной ставки ЦБ РФ с 16% до 21%.

В условиях санкционного давления банки стали больше конкурировать за привлечение депозитов, поэтому они повысили ставки, считают аналитики.

Также в этом году заметно вырос объем вкладов юридических и физических лиц. За период с января по сентябрь 2024 года объем вкладов юридических лиц в рублях вырос на 32,9%, а физических лиц — на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что в России заработает новый механизм с автоматической возможностью выдавать ипотеку.