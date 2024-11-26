В России заработает новый механизм с автоматической возможностью выдавать ипотеку: кого он коснется

Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками может сократить сроки выдачи семейной ипотеки как для тех, кто уже подал заявку, так и тем, кто только планирует. Саму процедуру кредитования он не изменит. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

С 15 декабря в России заработает новый механизм с возможностью автоматической выдачи кредитов по семейной ипотеке банками при наличии объема неиспользованных лимитов. С этой даты банки смогут автоматически начать выдавать кредиты по уже имеющимся заявкам на семейную ипотеку, объяснила Литвиненко. Некоторые крупные банки продолжали принимать заявки, но приостановили выдачу льготных кредитов в последнее время.

Данная мера необходима для исчерпания неизрасходованного лимита по семейной ипотеке в 390 млрд рублей, отметила эксперт. Оставшийся лимит перераспределят между банками, это позволит активизировать спрос на неизрасходованные средства до конца года. Также экономист добавила, что в России наблюдается тенденция замедления и снижения спроса на семейную ипотеку.

«Эту сумму хотят перераспределить до конца года и увеличить в следующем году на 2,4 трлн рублей, потому что ставка выросла, и людям придется больше платить. Ставка будет снижаться, но это будет вопрос последнего квартала 2025 года. До того момента люди как желали приобретать жилье, так и будут это делать. Для того, чтобы не вырос процент закредитованного населения, вводится механизм автоматической выдачи кредитов на нераспределенные средства по семейной ипотеке», — пояснила специалист.

По ее словам, вводимые меры могут носить временный характер. Если будет оставаться нераспределенный лимит, а спрос на семейную ипотеку продолжит снижаться, процедуру будут продлевать, если лимит будет исчерпываться, ее остановят, заключила Литвиненко.

Ранее стало известно о снижении цен на вторичное жилье в Москве.