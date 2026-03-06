В России выросло неравенство доходов в 2025 году

Прошедший 2025 год показал: экономический рост в России оказался неравномерным. По информации «Коммерсантъ», доходы наиболее обеспеченных граждан росли быстрее , чем у тех, кто находится внизу социальной лестницы.

Согласно опубликованным данным, на долю 10% самых богатых россиян пришлось 30,8% всех доходов. В то же время 10% наименее обеспеченных получили лишь 2%.

Группа граждан с ежемесячным доходом свыше 100 тыс. рублей заметно выросла — с 16,7% до 22,3%. Это говорит о том, что средний класс постепенно укрепляет позиции.

Однако общая картина неравенства ухудшилась. Коэффициент фондов, показывающий разрыв между доходами самых богатых и самых бедных, увеличился до 15,8 раза. Для сравнения: в 2024 году он составлял уровень 15,5 раза.

Эксперты связывают такой перекос с несколькими факторами. Во-первых, высокие ставки по банковским депозитам оказались выгодны прежде всего тем, у кого уже были сбережения.

Во-вторых, доходы богатых формировались от бизнеса и собственности, тогда как менее обеспеченные слои полагались в основном на рост зарплат. А зарплаты, хотя и выросли за последние три года более чем на 20%, не поспевают за доходами от капитала.

Важно отметить, что увеличение неравенства не связано со структурными изменениями в экономике. Оно сохранилось на фоне дефицита рабочей силы, который поддержал зарплаты, но не смог переломить тенденцию.

Перед правительством стоят амбициозные цели: к 2030 году индекс Джини, измеряющий неравенство, должен снизиться до 0,37, а к 2036-му — до 0,33. Однако нынешняя динамика коэффициента фондов заставляет сомневаться в легкости достижения этих ориентиров. Пока же богатые становятся богаче, а бедные — беднее.

