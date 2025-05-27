Путин объяснил дефицит картофеля в России, процитировав Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что был удивлен дефицитом картофеля в РФ, а также исчезновением его в Белоруссии. На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) глава государства рассказал о недавнем разговоре с президентом соседней республики Александром Лукашенко на тему картофеля.

Как отметил Путин, ссылаясь на слова своего белорусского коллеги, урожай картофеля в республике был и так отправлен в Россию, а в самой Белоруссии дела с этим овощем тоже обстоят не лучшим образом.

Российский лидер сделал акцент на том, что нужно развивать внутренний агропромышленный сектор, чтобы подобных проблем в стране не было.

«Агросектор у нас становится просто высокопроизводительным, он высокотехнологичным становится и очень интересным», — сказал Путин.

Глава государства также вспомнил, что сам когда-то сажал картошку. По словам Путина, этому его научил отец, а сам процесс посадки клубней является непростым.

Как ранее объяснили в Министерстве сельского хозяйства (РФ), снижение урожая в стране связано с неблагоприятными погодными условиями. В связи с этим цены на картофель в России поднялись до рекордного уровня — на 92% по сравнению с 2024 годом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картофель, чтобы «не знать проблем».