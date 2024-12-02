В России зафиксирован спад выдачи электронных паспортов на автомобили

В ноябре владельцы автомобилей оформили менее 150 тысяч электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). В это число входят и легковые, и грузовые машины. Об этом со ссылкой на данные компании «Электронный паспорт» сообщает РБК.

В России резко выпала выдача электронных паспортов на автомобили.

52% ЭПТС было оформлено на импортные марки автомобилей, а на автомобили российского производства – 48%.

Для сравнения, в октябре было выдано около 300 тысяч ЭПТС, в сентябре – почти 350 тысяч, а в ноябре 2023 года – около 240 тысяч.

Эксперты связывают снижение количества выданных электронных паспортов на автомобили с общей ситуацией на автомобильном рынке.

Дело в том, что в ноябре упали продажи машин. Это объясняется ростом ставок по кредитам, ультильсбора и ослаблением рубля.

Ранее сообщалось о том, что в Китае будут производить летающие машины.