В Китае будут производить летающие машины: сколько они будут стоить и когда появятся в России

В Китае начали строить первый в мире завод по производству летающих автомобилей. Как скоро мир сможет увидеть плоды этой задумки и сколько они будут стоить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт по ремонту и обслуживанию автомобилей Руслан Кирьянов.

Он отметил, что построить завод в наше время можно в течение полугода, а вот создание летающего автомобиля и проведение всех необходимых тестов и проверок займет больше времени.

«Если у них это все же получится, то мы можем увидеть такие автомобили примерно года через 1,5-2. В России они, естественно появятся немного позже, но здесь еще встает важный вопрос о возможности использования таких летающих транспортных средств в нашей стране. Возможно, в Китае можно спокойно летать на чем угодно, но у нас для этого требуется разрешение, просто так это не делается. И речь о любых летательных аппаратах», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжил он, неизвестно, как будет реализована данная идея и сколько будет стоить экзотическое удовольствие.

«На самом деле, на китайских наземных автомобилях немного страшно ездить, а на летающих так тем более, я вообще не представляю. А по цене, я думаю, это может стоить в 2 или 2,5 раза дороже уже имеющихся китайских машин. Может быть и дороже, но точно не дешевле, ведь такого еще никто не делал», — добавил Кирьянов.

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