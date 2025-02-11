В банках РФ зафиксировали упадок запасов золота

Запасы физического золота в российских банках значительно уменьшились к концу 2024 года, составив менее 40 тонн, согласно информации, предоставленной Центробанком, передает РБК.

На 1 января 2025 года, согласно статистике, на счетах, отразивших остатки драгоценных металлов и камней, находилось 325,4 млрд руб.

С учетом цен на очищенное золото на ту же дату в кредитных организациях хранилось 38,1 тонны этого металла, что вдвое меньше показателя осени 2023 года, когда зафиксировался трехлетний максимум.

Запасы золота на начало года стали самыми низкими с июля 2022 года. В условиях кризиса и санкций российские банки увеличили объемы экспортных операций с золотом, продавая его в интересах клиентов — золотодобытчиков и аффинажных заводов.

После достижения локальных минимумов запасы начали расти, что было связано с увеличением добычи и восстановлением торговли драгметаллами после санкций против крупнейших банков.

По данным ЦБ, в 2024 году остатки на счетах драгоценных металлов сократились на 23,6% в денежном эквиваленте, а в пересчете на физическое золото — на 46,4%, что составило более 33 тонн. Такого резкого падения запасов не наблюдалось с 2020 года.

При этом, как пишет Reuters, цена на золото снова установила исторический рекорд. Фьючерсы на золото с поставкой в апреле на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 1,16%, достигнув максимального значения в $2968,5 за унцию.

По информации издания, подъем котировок золота выше отметки в $2950 был вызван угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых тарифов. 9 февраля он озвучил свои намерения установить 25%-ные пошлины на сталь и алюминий, импортируемые из всех стран.

Ранее сообщалось, что из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков из-за Трампа.