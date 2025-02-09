Telegraph: из Банка Англии вывезли тысячи золотых слитков из-за Трампа

Как сообщает британское издание Telegraph, за последние несколько недель из хранилища Банка Англии было изъято около восьми тысяч золотых слитков. Это составляет примерно два процента от общего количества слитков, хранящихся в банке.

Как рассказал газете заместитель руководителя банка Дэйв Рамсден, причина в том, что на фьючерсном рынке в Нью-Йорке стоимость золота превысила наличное значение в Лондоне. Трейдеры встревожены возможностью введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на золотые слитки.

«Тысячи золотых слитков были изъяты из хранилищ Банка Англии с конца прошлого года на фоне опасений по поводу влияния торговой войны Дональда Трампа», — говорится в материале.

Однако Рамсден заверил, что банк выполнит все свои обязательства, несмотря на возможные задержки, связанные с транспортировкой золота за рубеж.

«Но это очень упорядоченный процесс. Стоит подчеркнуть, что по сравнению с некоторыми рынками, о которых мы обычно говорим, золото является физическим активом, поэтому существуют реальные логистические ограничения и ограничения безопасности», — подытожил он.

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