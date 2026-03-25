В российских регионах попросили пересмотреть правила расселения ветхого фонда

В российских регионах растет число судебных споров между муниципалитетами и собственниками аварийного жилья, пишет «Российская газета». Главный предмет разногласий — размер выкупной стоимости.

Местные власти жалуются, что оценщики завышают цену старых квартир, а суды нередко встают на сторону граждан, удваивая суммы, предложенные изначально.

Разрыв между нормативной стоимостью квадратного метра и суммой, которую требуют собственники, достигает от 25% до 114% в зависимости от региона. Муниципалитеты заказывают оценку за свой счет, но жители часто с ней не соглашаются.

Дальше в суде назначается независимая экспертиза, которая может увеличить выкупную стоимость в два раза. Для местных бюджетов это непосильная нагрузка. Например, только в Сыктывкаре на расселение аварийных домов требуется более 8,5 млрд рублей — средств, которых у города нет.

Еще одна проблема — отсутствие четких критериев. Программа переселения не различает нуждающихся и инвесторов. В результате собственники, купившие квартиры в ветхом фонде, получают компенсацию наравне с теми, кто десятилетиями ждал улучшения жилищных условий.

Регионы предлагают корректировки. Архангельская область, например, подготовила законопроект, уточняющий порядок расчета возмещения. В Коми считают, что нужно ввести твердую денежную сумму за изымаемое жилье.

В конце 2025 года был опубликован проект поправок в жилищное законодательство, учитывающий степень непригодности квартиры для проживания.

Специалисты сходятся в том, что законодательство требует системных изменений. В феврале 2026 года вышло распоряжение, предписывающее проводить судебные экспертизы по таким делам только в государственных учреждениях. Это должно унифицировать подход.

Однако, по мнению экспертов, без четких федеральных критериев равноценного жилья и дифференцированного подхода к собственникам проблема не будет решена. Власти продолжают искать баланс между правами граждан и финансовыми возможностями регионов.

