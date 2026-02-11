В Российском союзе туриндустрии заявили, что в стране растет турпоток, но долгий паспортный контроль отпугивает гостей

Въездной туризм в России демонстрирует заметный рост, но его потенциал раскрыт лишь частично. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, снятие визовых барьеров и открытие прямых авиарейсов, например, с Саудовской Аравией и Китаем, уже дали результат: турпоток увеличивается на 5-15% в год, а средние траты иностранных гостей выросли даже с поправкой на инфляцию. Однако за этими обнадеживающими цифрами скрывается целый ряд проблем, которые сдерживают настоящий туристический бум. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что главные препятствия — это бытовые неудобства, с которыми сталкивается каждый приезжий. В России не работают международные платежные системы, действуют жесткие лимиты на ввоз наличной валюты, а на границе мобильная связь попросту пропадает из-за блокировки иностранных SIM-карт. К этому добавляются многочасовые очереди на паспортном контроле, которые могут превратить въезд в страну в испытание на прочность. По сути, турист оказывается в информационном и финансовом вакууме с первых минут пребывания, что существенно ограничивает его возможности и желание тратить деньги.

По его мнению, сегодня Россию посещает около 6,6 млн иностранцев в год, в то время как стратегическая цель — выйти на 16 млн к 2030 году. Разрыв огромен. Его можно преодолеть, последовательно устраняя барьеры: внедряя туристические SIM-карты и альтернативные платежные решения, упрощая процедуру пересечения границы через цифровые сервисы вроде проекта Visit Russia. Экономический эффект от таких мер будет комплексным: вырастут доходы не только у гостиниц и авиакомпаний, но и у музеев, ресторанов, транспортных компаний, что даст значительный приток валюты в страну.

Турэксперт резюмировал, что для качественного роста въездного туризма недостаточно только красивых достопримечательностей и отмены виз. Необходимо создать бесшовную, комфортную среду для гостя от момента планирования поездки до возвращения домой. География интереса иностранцев уже широка — от Москвы и Сочи до Мурманска и Камчатки, а спрос существует круглый год. Осталось сделать так, чтобы визит в Россию ассоциировался не с бюрократическими трудностями, а с гостеприимством и технологическим удобством. Тогда амбициозные планы по привлечению миллионов новых туристов из Азии и Ближнего Востока станут реальностью.

Ранее сообщалось, что заграница получила от российских туристов в 5,5 раза больше, чем Россия от иностранцев.