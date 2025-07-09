В Россию нахлынут миллион индийских трудовых мигрантов

В рамках стратегии решения острого дефицита кадров российские промышленные предприятия готовятся принять около миллиона трудовых мигрантов из Индии, передает URA.RU со ссылкой на главу Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрея Беседина.

Особое внимание уделяется Уральскому федеральному округу, в частности — Свердловской области, где уже объявлено о планах привлечения иностранных специалистов для восстановления и расширения промышленного производства.

«Поэтому достигнуты договоренности, в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет миллион специалистов из Индии», — сказал Беседин.

По информации главы УТПП, в Екатеринбурге вскоре откроется новое генеральное консульство Индии. Этот шаг, по его словам, станет важным этапом укрепления культурного и делового сотрудничества между Россией и Индией.

Беседин подчеркнул, что мигранты из Индии смогут найти работу на предприятиях металлургии, машиностроения, а также в шахтах Североуральска, например в шахте Североуральского бокситового рудника (СУБРа).

Дефицит кадров давно стал проблемой для региона, из-за чего промышленники намерены расширять программы найма иностранных специалистов. Глава УТПП отметил, что работа с мигрантами не обойдется без сложностей — потребуется решать вопросы бюрократии, адаптации и взаимодействия.

Ранее глава комитата по труду Государственной думы РФ Ярослав Нилов предложил способ ужесточения миграционной политики в России.