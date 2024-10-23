В Санкт-Петербурге построят новый пивной завод, сообщило РБК со ссылкой на обновленную информацию сайта Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Отмечается, что инициатором строительства стали собственники ресторанов «Карл и Фридрих», «Альпенхаус» и «Русская рыбалка». Новый завод может появиться на проспекте Энгельса. Его строительство будет осуществляться под руководством компании ООО «БалтЭкспресс Север».

По информации издания «Деловой Петербург», новое предприятие появится на участке площадью 19,4 тыс. кв. м. В рамках проекта предусмотрено строительство двухэтажного производственного здания площадью 10 тыс. кв. м, а также административного блока площадью 5,5 тыс. кв. м.

На территории завода также будет организована парковка на 24 легковые машины, стоянка для грузового транспорта на 7 мест и погрузочно-разгрузочные площадки, рассчитанные на 7 машин.

Отмечается, что проект находится на стадии общественных обсуждений, которые продлятся до 1 ноября. По итогам обсуждений КГА примет решение о целесообразности предоставления разрешения на использование участка для целей пищевого производства.

Компания «БалтЭкспресс Север» принадлежит в равных долях Александру Фейгельману и Владимиру Львовскому, при этом Фейгельман также исполняет обязанности ее генерального директора. Партнеры управляют тремя ресторанами, расположенными на Крестовском острове. Самый известный их проект — ресторан «Карл и Фридрих», в котором имеется собственная пивоварня и пивной сад, вмещающий свыше 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ одобрил предложение о возобновлении продажи пива на стадионах.