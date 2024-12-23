Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки в своем ежегодном отчете Festivus Report заявил, что значительная часть финансовой помощи, выделяемой Киеву, направляется на поддержку украинских тиктокеров. Об этом сообщило агентство Responsible Statecraft.

Издание отмечает, что каждый год 23 декабря Пол публикует отчет, в котором перечисляет самые нецелесообразные статьи расходов из бюджета США. В этом году наряду с финансированием исследований об одиноких крысах в список неэффективных трат попали и расходы, связанные с ролью Вашингтона в украинском кризисе.

В публикации подчеркивается, что хоть американские налогоплательщики уже предоставили Киеву почти $174 млрд на помощь и военную поддержку с начала конфликта, Госдепартамент решил выделить дополнительно $4,8 млн на статью под названием «КИЕВ, Украина, связи с общественностью — сотрудники-инфлюенсеры».

Согласно данным сенатора, в этом году правительство США финансировало деятельность украинских тиктокеров и блогеров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «кошмарной» сумму, которую Европа и США выделили Киеву.