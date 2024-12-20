Орбан назвал «кошмарной» сумму, которую Европа и США выделили Киеву

Европа и Соединенные Штаты вместе выделили €310 млрд на помощь Украине, что является «кошмарной» суммой. Если бы эти средства были направлены на развитие европейской экономики, жизнь европейцев могла бы быть значительно лучше, и можно было бы «совершить чудеса», отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он добавил, что «если бы эти деньги были лучше распределены среди европейцев и инвестированы в экономику Европы, то цены на энергоресурсы снизились бы, экономический рост был бы более значительным, и уровень жизни в Европе был бы выше, чем сейчас».

«Это огромные суммы, можно было бы сотворить чудеса», — подчеркнул он.

Премьер также указал, что такие финансовые средства можно было бы использовать для повышения жизненного уровня стран Западных Балкан, стремящихся к членству в Европейском Союзе, для снижения потоков нелегальных мигрантов из региона Сахеля или для развития оборонной промышленности Европы.

Ранее сообщалось, что Дания направит не менее $1,4 млрд для ВПК Украины в 2025 году.